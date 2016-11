Wegblijven bij poli kost geld

HAARLEM - Wegblijven van een afspraak in het Spaarne Gasthuis gaat geld kosten. Patiënten die zonder afmelding hun afspraak niet nakomen, kunnen een rekening van 45 euro verwachten.

Door Arthur de Mijttenaere a.de.mijttenaere@hollandmediacombinatie.nl - 2-11-2016, 9:00 (Update 2-11-2016, 9:00)

Eerder werd dit zogeheten ’no-show-tarief’ al ingevoerd in de vestigingen van het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp en Heemstede. Nu wordt dit ook praktijk in de ziekenhuizen in Haarlem-Noord en in Schalkwijk.

Zonder bericht

Het ziekenhuis constateert dat patiënten regelmatig zonder bericht niet opdagen voor een afspraak op de polikliniek. Dat kost het ziekenhuis niet alleen geld,...