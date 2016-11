Ziekenhuisbacterie in Spaarne Gasthuis treft al 33 patiënten

HAARLEM - De VRE-bacterie in het Spaarne Gasthuis heeft 33 patiënten getroffen. Een deel van deze patiënten wordt verpleegd in de vestigingen van het ziekenhuis in Hoofddorp of in Schalkwijk

Door Arthur de Mijttenaere - 1-11-2016, 16:31 (Update 1-11-2016, 16:39)

Volgens een woordvoerster van het Spaarne Ziekenhuis is er op de twee afdelingen waar deze besmette patiënten liggen een opnamestop van kracht. Het andere deel van de patiënten is al ontslagen.

Het gaat om de bacterie vancomycine resistente enterokok (VRE). Deze maagbacterie is voor gezonde mensen niet gevaarlijk.

Patiënten die met de bacterie zijn...