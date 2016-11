Schietende Haarlemse agent moet worden vrijgesproken

Waar anderen mogen weglopen, moeten agenten juist ingrijpen als ergens een bedreigende situatie ontstaat. Helemaal als zijn of haar leven of dat van burgers in het gevaar dreigt te raken. In een dergelijke situatie moet een agent dan gebruik mogen maken van een dienstwapen. Het is onbegrijpelijk dat een agent vervolgens wordt vervolgd voor een poging tot doodslag. De schietende Haarlemse agent Michael P. moet dan ook volledig door de rechter worden vrijgesproken.