’Royaltyverslaggever’ Evert (van Straatjournaal) geniet

Foto Gwendelyn Luijk Evert tijdens zijn gesprek met Koningin Maxima.

HAARLEM - Ooit is hij eens in beeld geweest bij een weersvoorspelling van Piet Paulusma. ,,Dat was mijn enige moment in de schijnwerpers tot de afgelopen week’’, lacht ’royaltyverslaggever’ en verkoper van het Straatjournaal Evert van den Brink. De afgelopen dagen dook hij overal in de media op na zijn interview met Koningin Máxima.

Door Frenk Klein Arfman - 2-11-2016, 20:00 (Update 2-11-2016, 20:39)

,,Dit pakken ze me nooit meer af’’, zegt hij tevreden met een kop koffie in handen in het kantoor van Straatjournaal in Haarlem. Toen duidelijk werd dat de...