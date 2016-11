Topvrouw Haarlemse zorginstantie moet weg

HAARLEM - Bestuursvoorzitter Anitra Louwers van zorginstantie Sint Jacob uit Haarlem moet weg. De datum van haar vertrek is 31 december. Het gedwongen afscheid doet Louwers pijn. ,,Het is heel naar. Diep in mijn hart betreur ik het hele proces. Ik kan me niet vinden in alle negativiteit.’’

Door Arthur de Mijttenaere - 3-11-2016, 9:00 (Update 3-11-2016, 9:46)

Haar vertrek volgt uit een rapport over de personeelssituatie en werksfeer in de verpleeghuizen en de revalidatiekliniek van Sint Jacob, geschreven door de onafhankelijk onderzoeker Paul Heuperman.

Volgens Henk Guldemeester, voorzitter van de Raad van...