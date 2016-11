Raúl Midón leert conservatorium raak lesje

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Raúl Midón musiceert en doceert op Conservatorium Haarlem.

HAARLEM - ,,Bullshit!’’ Dat zegt Raúl Midón als hem doorgaans wordt gevraagd of er enige waarheid steekt in het wijdverbreide bijgeloof dat blinde muzikanten zoveel beter horen.

Door John Oomkes - 2-11-2016, 21:34 (Update 2-11-2016, 21:34)

Jonge conservatoriastudenten krijgen op een doodgewone woensdagmiddag college van de 50-jarige New-Yorkse zanger, meester-gitarist en - samen met, maar nog beter dan Al Jarreau - bespeler van de mondtrompet.

Dat gebeurt in het hoogaangeschreven Conservatorium Haarlem, dat deze week opnieuw gastheer is van het International Writers Camp. Studenten van twaalf andere Europese conservatoria smeden dan in...