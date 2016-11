Koper voor V&D-pand in Haarlem-Schalkwijk

Archieffoto Het einde van de leegstand van het V&D-pand in Schalkwijk is mogelijk in zicht.

HAARLEM - Voor het leegstaande V&D-pand in Winkelcentrum Schalkwijk in Haarlem heeft zich een kandidaat-koper gemeld. De Aerdenhoutse vastgoedondernemer Hoes zou het pand willen overnemen, maar hij wil dat nog niet bevestigen.

Door Henk Geist - 3-11-2016, 17:20 (Update 3-11-2016, 17:20)

Hoes wil het grote pand aan de zuidkant van het winkelcentrum opsplitsen in kleinere winkeleenheden.

Boven de winkels moeten woningen komen. Het voormalige warenhuis is nu nog in het bezit van CBRE Global Investors, een woordvoerder van dat bedrijf wil de op handen zijnde transactie niet bevestigen en hult zich in...