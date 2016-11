En weer zit haar auto onder de vogelpoep

Foto United Photos/Paul Vreeker De grote Italiaanse els is de boosdoener. Wat betreft Inge Nederkoorn wordt die gekapt.

HAARLEM - Ze wist niet wat ze zag toen ze ’s ochtend de deur uitstapte. De zijkant van haar auto zat onder de vogelpoep, niet zo weinig ook. En zeker niet voor het eerst keer, deze week al voor de derde keer. Inge Nederkoorn (76) uit de Schreveliusstraat in Haarlem-Zuidwest is het nu spuugzat. Die boom moet weg.

Door Henk Geist - 3-11-2016, 19:24 (Update 3-11-2016, 19:24)

,,Het is absurd wat hier gebeurt’’, meent Nederkoorn. ,,Die Italiaanse elzen zijn in 1982 geplant en nu een meter of 25 hoog. Van begin...