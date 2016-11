Architect Sjoerd Soeters: ’Als dank krijg ik een grote mond’

Foto Pimm Terhorst Sjoerd Soeters: ,,Alsof ik iets doe om het lelijker te maken. Hoe komen ze erbij!'' Bekijk Fotoserie

BLOEMENDAAL - ,,Doe je je stinkende best om er iets moois van te maken en vervolgens krijg je dit gezeur over je heen!” Hij is oprecht boos, architect Sjoerd Soeters. Boos op de toekomstige bewoners van de nieuwbouw op Vijverpak Overveen, die hem betichten van 'broddelwerk'.

Door Margot Klompmakerm.klompmaker@hollandmediacombinatie.nl - 4-11-2016, 9:00 (Update 4-11-2016, 9:36)

Soeters heeft hen tegen de schenen geschopt door voor te stellen een hoekgebouw op het terrein een iets ander ontwerp te geven. ,,Alsof ik dat expres heb gedaan om de opbrengst voor de ontwikkelaar te maximaliseren....