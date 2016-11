Onbekende schiet ruit Ymere kapot

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Een forensisch onderzoeker van de politie meet het kaliber van de kogel.

HAARLEM - De medewerkers van het regiokantoor van Ymere in Haarlem kwamen er gisterochtend tot hun schrik achter dat in de glazen pui van hun kantoor een kogelgat zat. De schutter is niet bekend.

Door Arthur de Mijttenaere - 3-11-2016, 17:10 (Update 3-11-2016, 17:10)

Politieonderzoekers troffen later resten van de kogel in het kantoor aan. De politie kan nog niet melden om wat voor kaliber kogel het gaat.

De politie is op zoek naar getuigen die woensdagavond of -nacht iets verdachts hebben gezien of gehoord in de buurt van de Jetty Velustraat waar...