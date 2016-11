Parkeren in Haarlem blijft krakkemikkig

HAARLEM - Hoe kan het dat een besluit van het college van B&W uit 2003 totaal uit het oog is verloren? Hoe kan het dat een wethouder daar door ambtenaren niet op werd gewezen? Burgemeester Jos Wienen reageerde ‘bezorgd’ toen bleek dat het college niet wist wat in ambtelijke kring breed bekend is.

Door Max Sipkes - 5-11-2016, 9:00 (Update 5-11-2016, 9:00)

Haarlemmers kunnen sinds jaar en dag tegen betaling parkeren op vergunningplaatsen, terwijl het college van B&W dat niet wist. „Dit is ernstig”, zei de burgemeester die aankondigde zich te...