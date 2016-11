Finale poging Schneiders om kwestie Elswoutshoek op te lossen

Archieffoto Bernt Schneiders: ’Bestuurlijk gaat het een stuk beter in Bloemendaal’.

BLOEMENDAAL - Burgemeester Bernt Schneiders is tevreden hoe het momenteel bestuurlijk loopt in Bloemendaal. ,,Er gaat veel goed in de gemeente. Het gaat stukken beter dan een jaar geleden.’’

Door Margot Klompmakerm.klompmaker@hollandmediacombinatie.nl - 4-11-2016, 15:00 (Update 4-11-2016, 16:02)

,,Er wordt hard gewerkt in het ambtenarenapparaat. Er verschijnen nieuwe beleidsnota’s. Ook de raad functioneert beter'', aldus Schneiders tijdens de jaarlijkse behandeling van de begroting afgelopen donderdag.

Toch houdt hij een slag om de arm voordat hij groen licht geeft richting commissaris van de koning Johan Remkes. ,,Het ziet er nu wel goed uit,...