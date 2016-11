HBS in Bloemendaal strijdt andermaal voor kunstgrasveld

Archieffoto G-hockey bij HBS.

BLOEMENDAAL - De gemeente Bloemendaal gaat serieus werk maken van de komst van een half kunstgrasveld bij hockeyclub HBS in Bloemendaal. In de commissie grondgebied van dinsdag staat de aanvraag op de agenda.

Door Margot Klompmakerm.klompmaker@hollandmediacombinatie.nl - 7-11-2016, 9:00 (Update 7-11-2016, 9:17)

Omdat de aanleg van kunstgras in de oude strandvlakte bij de Brederodelaan in strijd is met het bestemmingsplan moet de raad een zogenaamde verklaring van geen bedenking afgeven. Alleen dan kan het veld worden aangelegd.

De komst van het kunstgrasveldje is zeer tegen de zin van omwonenden, met name uit...