’Verkiezingen VS nagelbijtend spannend’

Foto United Photos/Remco van der Kruis Willem Post is niet gerust op de uitslag.

HAARLEM - Amerikadeskundige Willem Post is niet gerust op de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. ,,Ik voorspel dat het een banddikte gaat worden. Hillary heeft de beste kansen, maar ik durf er geen dure fles wijn op te zetten.”

Door Annemieke Windt - 4-11-2016, 18:31 (Update 4-11-2016, 18:31)

Post was donderdag in Haarlem voor het eerste college in de serie ’De Staat van het land’ van societeit De Vereeniging. De zestig aanwezigen zijn in overgrote meerderheid op de hand van Clinton. Dat blijkt tijdens een korte quizronde over de verkiezingen. Slechts...