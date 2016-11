Leo Blokhuis steunt Grootste Band van de Wereld

Foto Dio van Maare Popprofessor Leo Blokhuis

HAARLEM - De Grootste Band van Nederland gaat los. Werd op 29 mei op de Grote Markt in Haarlem het nummer Rockin’ in the Free World door 250 muzikanten vertolkt, nu wordt een poging gedaan om een band van meer dan duizend muzikanten op de been te brengen: het moet De Grootste Band van de Wereld worden.

Door Leontien van Engelen - 4-11-2016, 22:39 (Update 4-11-2016, 22:39)

Die band beperkt zich niet tot één nummer. Tijdens een concert op 28 mei 2017 worden juist meerdere songs gebracht. „Het thema is 60 Jaar Popmuziek’’, meldt initiatiefnemer Alain Timmers.

,,We nemen uit elk decennium popgeschiedenis een iconisch nummer. Vanaf eind november maken we elke maand via www.dgbvn.nl in een filmpje een nieuw nummer bekend. Leo Blokhuis doet de introductie. Uiteraard is ’Rocking in The Free World’ daar één van.”

Met de recordpoging wordt aandacht gevraagd voor Stichting Muziekids die mogelijkheden wil creëren om kinderen, tijdens het verblijf in het ziekenhuis, kennis te laten maken met het spelen, luisteren en beleven van muziek. ,,Dat kan een belangrijke rol spelen bij herstellen en genezen van een ziekte.’’

Zie voor meer informatie www.dgbvn.nl