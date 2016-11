Prenten vullen Teylers kabinet

Afbeelding Teylers Museum Zonnevis of Sint-Pietvis, 1595-1600. Hendrick Goltzius Bekijk Fotoserie

HAARLEM - De tentoonstelling ’Renaissance in Teylers’ bevat tussen de vijftig en zestig werken van verschillende meesters. Hoewel het Prentenkabinet niet zo’n heel grote expositieruimte is binnen Teylers Museum, voorziet samensteller en conservator Michiel Plomp geen enkel probleem in het tentoonstellen van die hoeveelheid tekeningen.

Door Leontien van Engelen - 5-11-2016, 13:46 (Update 5-11-2016, 13:46)

„Het grotere ingelijste werk komt op de achterwand te hangen. De andere werken zijn kleiner, waardoor je ook met groepjes kunt werken. Zo komen er in de vitrine zes heel kleintjes te liggen, maar dat zijn dan...