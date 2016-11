Heemsteedse raad wil eigen evenementenweek

HEEMSTEDE - In navolging van Bennebroek, Vijfhuizen en Santpoort moet Heemstede ook een eigen evenementenweek krijgen.

Door Annemieke Windt - 4-11-2016, 18:32 (Update 4-11-2016, 23:08)

De voltallige gemeenteraad stemde bij de begrotingsbehandeling in met het voorstel van Heemsteeds Burger Belang (HBB). De week moet volgens fractievoorzitter Annelies van der Have geen feestweek worden maar evenementen met elkaar verbinden. ,,We willen kijken of verschillende evenementen met elkaar kunnen worden gecombineerd. Dat heeft effect op onze uitstraling en dat is weer gunstig voor de ondernemers.”

De gemeente gaat de evenementenweek niet organiseren, maar faciliteren. ,,We gaan niet zelf de slingers ophangen, maar vertellen waar ze mogen worden opgehangen”, aldus wethouder Economie Sebastiaan Nieuwland.

Er gaan stemmen op om die evenementenweek te combineren met de uitreiking van de nieuw in te stellen prijs voor Het Beste Idee van Heemstede. De gemeente hoopt daarmee inwoners aan te sporen met vernieuwende ideeën te komen.

Het wordt in Heemstede ook mogelijk om voor een dag benoemd te worden als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Plannen om nu al honderdduizend euro beschikbaar te stellen voor de uitwerking van de ideeën voor het havengebied haalden het niet. Collegepartijen VVD, CDA en D66 vinden het risico te groot om geld uit trekken voor plannen, waarvan niet duidelijk is hoe die eruit gaan zien. Dat geldt niet alleen voor het havengebied, maar voor het voorstel om vaart te maken met de duurzaamheid van de gemeente.

Heemstede staat er gunstig voor. Er is zelfs een overschot op de begroting. Groen Links stemde uit teleurstelling over het afwijzen van budgetten voor duurzaamheid en het Havenlab als enige partij tegen.

Het komende jaar wil de gemeenteraad zorgen, dat er snel meer duidelijk wordt over de kaders waaraan de participatieprojecten moeten voldoen. Een overgrote meerderheid van de gemeenteraad, afgezien van de VVD en Yvette Schul van D66 wil dat vooraf al wordt bepaald hoe het traject voor projecten waarbij burgers een belangrijke stem krijgen moet gaan verlopen.

Een meerderheid van de partijen wil af van het welstandsbeleid in Heemstede. ,,Over smaak valt te twisten en wat er in Heemstede wordt gebouwd moet niet worden bepaald door een klein groepje mensen. Sommige dingen zijn gewoon niet mooi”, vindt fractievoorzitter Marieke Waterlander van het CDA. Omdat de gemeente werkt met een externe welstandscommissie, kan ze niet besluiten die af te schaffen. Vandaar dat de gemeenteraad nu wil onderzoeken of het welstandsbeleid, dat ze slechts een paar maanden geleden vast stelde, kan worden afgeschaft.