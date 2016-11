Dringen in de Vishal bij opening Kunstlijn Haarlem

Foto United Photos/Rob van Wieringen Drukte bij de opening Kunstlijn Haarlem 2016

HAARLEM - Het was dringen geblazen in de Vishal, vrijdagavond. Vele kunstliefhebbers hadden zich verzameld voor de opening van de Kunstlijn Haarlem 2016.

Door Leontien van Engelen - 4-11-2016, 21:51 (Update 4-11-2016, 21:51)

Het was voor de aanwezigen een uitdaging om niet verstrikt te raken in de kunst, hoewel dat misschien juist wel de bedoeling is van het Kunstlijnteam. Cultuurwethouder Jur Botter verrichte de officiële opening. Hij roemde de wijze waarop de deelnemende kunstenaars zich presenteren in de fraaie hal aan de Grote Markt. Meer dan honderd aan visdraad opgehangen werken vormen samen een gigantische installatie. ,,Door kunst zo te presenteren waarbij het publiek het kan aanraken en voelen, krijgt de Kunstlijn een extra dimensie’’, aldus Botter. Na het gesproken woord was het aan de band Swing & Tell om de opening muzikaal te omlijsten. Kunstliefhebbers konden zich vervolgens storten in De Nacht van de Kunst en een dansje wagen op het eerste Kunstlijn Bal Masqué.

Zaterdag en zondag openen galeries, ateliers, chambre d’amis en musea tussen 11 en 17 uur hun deuren. Welke kunstenaar dit weekeinde waar exposeert is te zien op de website www.kunstlijnhaarlem.nl en in de speciale Kunstlijnbijlage van deze krant die af te halen is bij de Vishal op de Grote Markt.