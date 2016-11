Sprankelend pianospel Alexander Gavrylyuk in Philharmonie

HAARLEM - Muisstil is de goedgevulde kleine zaal van de Philharmonie vrijdagavond als pianist Alexander Gavrylyuk speelt.

Door Ynske Gunning - 6-11-2016, 14:19 (Update 6-11-2016, 16:12)

Zijn perfecte techniek, overtuigende timing en gave spel dwingen bewondering af. En zijn muzikale intelligentie en goudeerlijke passie slepen je mee.

Of hij nu Bachs beroemde Toccata en Fuga voor orgel vertolkt in de bewerking voor piano door Busoni, of de gepassioneerde muziek van de grote Romantici Chopin, Prokofjev en Rachmaninov, Gavrylyuk heeft al die muziek in zijn hoofd en in zijn hart. Zijn spel sprankelt,...