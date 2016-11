Spaarne Gasthuis Haarlem-Zuid zakt op lijst AD

HAARLEM - Het Spaarne Gasthuis Haarlem-Zuid is in de AD ziekenhuis top 100 van de eerste naar de achttiende plaats gezakt. De vestiging in Hoofddorp steeg juist van de 36ste naar de 25ste plaats, leert de dit weekeinde gepubliceerde lijst.

Door Paul van der Kooij - 6-11-2016, 16:23 (Update 6-11-2016, 16:23)

Het beste ziekenhuis van de provincie is nu het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, dat vorig jaar op de 77ste plaats stond. In een persbericht feliciteert Kees Wolse, lid van de Raad van Bestuur van het Kennemer Gasthuis, het Beatrixziekenhuis Rivas in Gorinchem met de algehele nummer één positie.

„De prijs is een eerbetoon die je een boost geeft bij het continu werken aan verbetering van de kwaliteit van onze zorg. Het heeft ons ziekenhuis vorig jaar een steun in de rug gegeven tijdens het fusieproces van onze ziekenhuizen. Wij blijven altijd streven naar beter. Dat zijn wij aan onze patiënten verplicht.”

Beide locaties van het ziekenhuis scoren onder andere goed op het meten en registreren van pijn na een operatie, de aanwezigheid van een geriater bij de behandeling van kwetsbare ouderen en de zorg bij veelvoorkomende behandelingen als galblaasverwijdering, heupoperaties en het aanbrengen van heup- en knieprotheses.

Ook de patiëntenkeurmerken die het Spaarne Gasthuis heeft voor bijvoorbeeld borstkankerzorg („het roze lintje”) en slagaderbehandeling („vaatkeurmerk”) dragen bij aan goede notering. Verbeterpunten zijn er ook. ,,Inmiddels is een start gemaakt om de beste werkwijzen van elkaar over te nemen zodat de patiënt dezelfde behandeling krijgt op beide locaties’’, meldt het persbericht.

Hoewel het Spaarne Gasthuis Haarlem-Zuid wegzakte in de lijst, levert het volgens AD-redacteur Jeroen de Vreede nog steeds prima prestaties. ,,Het wordt de uitdaging voor het ziekenhuis om zich de komende jaren definitief te vestigen in de groep ziekenhuizen die vaker de top 25 van de lijst vormen. Dat is een teken van stabiele kwaliteit en goede patiëntenzorg.”