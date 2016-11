Bevrijdingspopman Ilco van der Linde verwacht prominente plek op kandidatenlijst PvdA

HAARLEM - Ilco van der Linde wordt voorgedragen voor de PvdA-kandidatenlijst van de Tweede Kamer. Hij maakte dat zaterdag bekend tijdens een bezoek van Lodewijk Asscher aan Haarlem.

Door Max Sipkes - 6-11-2016, 19:00 (Update 6-11-2016, 19:00)

Van der Linde begon zijn maatschappelijke loopbaan in Haarlem. Als 15-jarige was hij oprichter van Bevrijdingspop, een festival dat uitgroeide tot een nationaal evenement. Al jong zat hij in de Haarlemse gemeenteraad voor de PvdA. Verder was hij betrokken bij dance4life, een internationale organisatie die een wereld zonder aids nastreeft. Ook richtte hij de...