Echtpaar Rutte al 65 jaar gelukkig

United Photos/Remco van der Kruis Diny en Nico Rutte kennen het geheim van een lang en goed huwelijk.

HAARLEM - Het duurde even voor de romance tussen Nico (89) en Diny (91) Rutte op gang kwam. Die rustige start bleek een prima basis te zijn voor een goed huwelijk. De echtelieden vierden zondag dat ze al 65 jaar getrouwd zijn.

Door Annemieke Windt - 6-11-2016, 17:03 (Update 6-11-2016, 17:03)

Ze leerden elkaar kennen in de trein. ,,Ik ging naar de kermis in ’t Zand en zij naar een vriendin in de Beemster. Ik stond met vier neven op het tussenbalkon. En toen we de coupé inspecteerden, keek ik haar...