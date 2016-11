Huiseigenaar raakt gewond bij brand in badkamer

Foto: Leon Gielen Bekijk Fotoserie

HILLEGOM - De brandweer is zondagavond uitgerukt voor een woningbrand aan Willem Elsschotsingel in Hillegom. Er woedde korte tijd een brand in één van de badkamers van de woning. Een bewoner is hierbij gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht.

Beide naast gelegen woningen zijn ook door de brandweer gecontroleerd.

Een paal in de weg zorgde voor het nodige oponthoud; de brandweer moest deze eerst weghalen voordat er geblust kon worden.