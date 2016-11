Castellum bij Velsen uitvalsbasis Romeinen

Illustratie Hereditas Nexus Impressie van fort Velsen 1

De Romeinse consul en historicus Tacitus (ca. 56 - 117) schrijft in een van zijn boeken over de opstand van de Friezen (’Frisii’) tegen de Romeinen in het jaar 28. De Friezen betaalden belasting aan de Romeinen in de vorm van runderhuiden. Toen die belasting drastisch werd verhoogd, moesten de Friezen hun vrouwen en kinderen als slaven afgeven. Vervolgens kwamen zij in opstand.

De Romeinen trokken zich terug in een fort, castellum Flevum. Hoogstwaarschijnlijk lag dit bij Velsen, op de plek waar het Oer-IJ, een zijtak van de Rijn, uitmondde in zee. Flevum was een van de forten die de Romeinen bouwden ten noorden van de Rijn om hun rijk te verdedigen tegen indringers. De exacte ligging is lang onderwerp van speculatie geweest. In de tachtiger jaren van de 20ste eeuw werd in de buurt van Velsen een Romeins fort opgegraven dat blijkens muntvondsten en koolstofdatering in het jaar 28 verwoest was. Algemeen wordt aangenomen dat dit het castellum Flevum was. In feite gaat het om twee forten.

Het oudste Romeinse fort – Velsen 1 – lag op de plek van de Wijkertunnel en is vermoedelijk rond het jaar 15 gebouwd. De pogingen van keizer Augustus om de Germaanse gebieden tot aan de Elbe te onderwerpen, waren inmiddels jammerlijk mislukt. De Germaanse hoofdman Arminius had de legioenen van de Romeinse keizer in het jaar 9 in de Slag bij het Teutoburgerwoud verpletterd.

Om te redden wat er te redden viel, kreeg Germanicus, de adoptiefzoon van Augustus’ opvolger Tiberius, opdracht het verlorene te heroveren. In het jaar 15, tijdens zijn tweede campagne, wilde hij de vijand daartoe via de Noordzee, de Eems en de Weser in de rug aanvallen. Daarvoor had hij een steunpunt in onze contreien nodig.

Het Romeinse castellum Velsen 1 had een driehoekige vorm van ongeveer een hectare, had haveninstallaties aan het IJ en was versterkt met grachten en een aardenwal met palissade. Woongebouwen waren er niet, maar achtergebleven tentharingen wijzen erop dat de soldaten in tenten bivakkeerden.

Het fort verdubbelde later in omvang, wat erop wijst dat er een aanzienlijk legioen moet zijn gelegerd. Dat het maar tot ongeveer het jaar 28 in gebruik was, heeft te maken met de Friese opstand. De Romeinen wisten die weliswaar af te slaan, maar vrezend voor meer problemen hebben ze toen het fort ontruimd.

Velsen 2, gelegen op de plek van de Velsertunnel, is enkele jaren jonger. Ook dit lag aan het Oer-IJ. Dat er ook hier sprake was van een haven blijkt uit de vondst van een fragment van een roeiriem en resten van tuigage. Dit castellum moet in de winter van 42-43 zijn aangelegd, vlak vóór keizer Claudius’ invasie in Brittannië. Vermoedelijk was Velsen 2 bedoeld als uitvalbasis in die oorlog. Er zijn resten van wapens en militaire uitrustingen gevonden.

Toen de invasie was gelukt, verloor het Romeinse fort in Velsen, ver buiten de Romeinse Rijksgrens, zijn functie. Wel trachtte gouverneur Corbulo deze gebieden nog op de Germanen te veroveren, maar in 47 riep Claudius hem terug. Het Castellum Flevum kon worden ontruimd.