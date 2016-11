Het Volk met Veteranen terug in Schuur

Publiciteitsfoto De Veteranen van Het Volk

HAARLEM - De Haarlemse toneelgroep het Volk komt in mei volgend jaar tweemaal terug in de Toneelschuur met de voorstelling Veteranen.

Door Leontien van Engelen - 7-11-2016, 16:14 (Update 7-11-2016, 16:14)

Wigbolt Kruijver en Bert Bunschoten spelen de twee oud-militairen Krijn en Nico. Beiden vochten in Nederlands-Indië. Ze ontmoeten elkaar jaarlijks bij de herdenking bij een oorlogsmonument waar ze onderdeel zijn van de erewacht. Beide mannen lijden aan een posttraumatisch stresssyndroom. In Veteranen wordt het tweetal gevolgd tijdens negen dodenherdenkingen over meer dan dertig jaar, van 1984 tot 2018. ’Een indrukwekkende voorstelling’ noemde recensent Margriet Prinssen het stuk in deze krant na de première.

Na negen uitverkochte opvoeringen van Veteranen in de Toneelschuur is Het Volk nu op tournee door het land. Liefhebbers die voor de voorstellingen in Haarlem geen kaartje konden bemachtigen, krijgen een nieuwe kans, want de voorstelling is door de Toneelschuur bijgeboekt. Op 12 en 13 mei 2017 speelt Het Volk opnieuw in Haarlem. Kaarten zijn te verkrijgen bij de kassa van De Toneelschuur en via www.toneelschuur.nl