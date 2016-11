Fietstunnel blank na renovatie

HAARLEM - Het Stuyvesanttunneltje onder de Westelijke Randweg is net opgeknapt, maar het lijkt erop dat daarbij iets fout is gegaan. De tunnel staat maandag helemaal blank.

Door Judy Nihofj.nihof@hollandmediacombinatie.nl - 7-11-2016, 18:42 (Update 7-11-2016, 18:42)

Aan de rand van de waterplas zie je voetgangers en fietsers aarzelen. Zal ik gaan of niet? ,,Ik moet wel,’’ zegt een blonde studente. ,,Dan maar natte voeten. Ik moet de trein halen. Ik heb een tentamen.’’

Volgens een woordvoerder van de provincie is een afvoer verstopt. ,,Maar of dat gerelateerd is aan de werkzaamheden kunnen...