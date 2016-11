René Dessing schrijft tweede boek over het landleven van de happy few

Foto: Kenneth Stamp René Dessing: ’Alles bij elkaar een ongelooflijk rijk bezit.’ Bekijk Fotoserie

HEEMSTEDE - Als directeur van de stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen heeft René Dessing zo langzamerhand een dagtaak aan het promoten van de honderden pronkpaleisjes en landhuizen die liggen verscholen in de Nederlandse parken en bossen. Daarnaast schrijft hij het ene boek na het andere over het buitenleven van de happy few in vroeger tijd. ’Haagse en Leidse buitenplaatsen - Over landelijke genoegens van adel en burgerij’ ligt sinds maandag in de winkels.

Door Kees van der Lindenk.van.der.linden@hollandmediacombinatie.nl - 7-11-2016, 16:44 (Update 7-11-2016, 16:44)

Zelf woont hij ook niet bepaald in een...