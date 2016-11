Heemsteedse Ellen Wolff maakt buste van Vincent van Gogh voor Vincentre in Nuenen

Foto United Photos/Paul Vreeker Beeldhouwster Ellen Wolff is blij dat buste van Vincent van Gogh naar Nuenen gaat.

HAARLEM - Ze is aan het bijkomen van drukke Kunstlijndagen. De Heemsteedse beeldend kunstenaar Ellen Wolff toonde het afgelopen weekeinde in de Hoofdwacht aan de Grote Markt voor het eerst in het openbaar de buste die ze maakte van Vincent van Gogh.

Door Leontien van Engelen - 8-11-2016, 8:08 (Update 8-11-2016, 8:08)

Het portret verhuist begin volgende week naar het Brabantse Nuenen. In het Vincentre krijgt hij vanaf 15 november een prominente plek.

Het was haar zoon Maarten die haar ertoe bracht om aan het beeld te beginnen. ,,Hij woont in Amsterdam en...