Drama met brandkranen in Bloemendaal

Foto Kees van der Linden Putdeksel van een brandkraan aan de Kleverlaan.

BLOEMENDAAL - Tientallen brandkranen in de gemeente Bloemendaal zijn onbruikbaar, verdwenen of niet te vinden. Dit blijkt uit onderzoek van de brandweer die op verzoek van de gemeenteraad de afgelopen maanden alle 954 brandkranen in de gemeente Bloemendaal heeft gecontroleerd.

Door Margot Klompmakerm.klompmaker@hollandmediacombinatie.nl - 9-11-2016, 9:00 (Update 9-11-2016, 9:00)

Er zijn allerlei gebreken geconstateerd, verspreid over de hele gemeente. De meeste gebreken gaat de gemeente zelf herstellen. De kosten bedragen ongeveer 15.000 euro. Een paar zaken wordt door PWN op eigen kosten gerepareerd.

Een brandkraan is een aantakpunt voor de brandweer op...