Uitverkocht verkiezingsontbijt op het Stedelijk Gymnasium Haarlem

Foto United Photos/Remco van der Kruis Joshua Baumgarten (in het midden): ‘Als jullie niet kiezen, doen anderen dat voor je.’

HAARLEM - Met een cynisch lachje op zijn gezicht beantwoordt Joshua Baumgarten de vraag of hij het vandaag een mooie dag vindt. ,,Not yet. Maar de trekking van de Staatsloterij moet nog komen. En als ik win, kan ik mijn familie misschien hierheen laten komen. Of een bunker bouwen.’’

Door Frenk Klein Arfmanf.klein.arfman@hollandmediacombinatie.nl - 9-11-2016, 14:12 (Update 9-11-2016, 14:35)

De Amerikaanse dichter, vanaf 2000 woonachtig in Haarlem, is een van de gasten bij het verkiezingsontbijt dat het Stedelijk Gymnasium Haarlem gisterochtend organiseerde. Zojuist heeft hij de tweehonderd aanwezige leerlingen nog op het...