Vijf jaar exposities in Castellvm Aqvae

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Kees Bierman was de laatste solo-exposant in Castellvm Aqvae Bekijk Fotoserie

BLOEMENDAAL - ’Terug naar Bloemendaal’ is de titel van een verkooptentoonstelling in Castellvm Aqvae in Bloemendaal. De werken tonen een overzicht van ruim vijf jaar Castellvm Aqvae. Vijfentwintig tentoonstellingen waarvan tweeëntwintig solo-exposities en drie galerie-presentaties. En twee gasten. Alle exposanten tonen één of meer werken op papier. De beeldhouwers tonen ook ruimtelijk werk.

Door Leontien van Engelen - 9-11-2016, 20:09 (Update 9-11-2016, 20:54)

Fons Brasser (1944) was in april 2010 de eerste die een overzichtstentoonstelling van zijn foto’s, tekeningen en beelden uit de periode 1974-2010 op het voormalige filterterrein van het Bloemendaalse...