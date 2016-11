Sikkema ziet af van ’afschriktarief’ parkeren

HAARLEM - Opnieuw presenteert het college van B en W een parkeerplan voor de stad. Het ziet er heel anders uit dan het vorige, dat vorig jaar door wethouder Cora-Yfke Sikkema werd ingetrokken. Ze kwam dit voorjaar met een nieuw plan waar bewoners in een uitgebreide inspraakronde op konden reageren. Op veel punten is het plan, dat binnenkort ter discussie naar de gemeenteraad gaat, aangepast.

Door Max Sipkes - 9-11-2016, 18:00 (Update 9-11-2016, 18:00)

Het ’afschriktarief’ voor betaald parkeren in vergunninggebieden is van de baan. Het verdubbelen van de prijs voor betaald parkeren tot 6,50 euro per uur stuitte in de stad op weerzin en hoon. Ook de veel bekritiseerde bezoekersregeling is aangepast. Waar het bezoek aanvankelijk werd beperkt tot maximaal 400 uur per jaar wordt dat verruimd naar maximaal duizend. De papieren bezoekersschijf verdwijnt helemaal. In plaats daarvan komen ’betaalbundels’ van 25 euro. Wie overdag bezoekers met een auto ontvangt, betaalt dan 12 cent per uur. ’s Avonds tot elf uur kost het een kwartje. Dat moet digitaal afgerekend worden, bijvoorbeeld met een app. Wie daarmee moeite heeft kan ook telefonisch, dus mondeling, bezoek aan- of afmelden. Een bundel kan maximaal vier keer worden bijgekocht. Dat geldt niet voor bewoners in het centrum. Die kunnen eens per jaar een bundel kopen voor 25 euro, die behalve op zondag ook van maandag tot en met vrijdag, dus niet op zaterdag, tijdens kantooruren gebruikt kan worden.

Iedereen kan in vergunninggebieden overal tegen betaling zijn auto kwijt. Een uitzondering zijn heel drukke gebieden, zoals bij het Patronaat, de schouwburg en in de Burgwalbuurt. Daar mag het niet langer dan een uur. Dat moet lang genoeg zijn om bezoeken aan artsen of ondernemingen af te leggen. Tijdens de inspraak werd ook gemopperd dat het voor bewoners duur is om in de parkeergarages aan de Dreef en bij de Cronjéstraat te parkeren. Ze kunnen hun straatvergunning volgens de nieuwe plannen zonder meerkosten inruilen voor een plek in deze garages. Voor winkelstraten in de vergunninggebieden komt een laag tarief voor echte kortparkeerders.

Veel kritiek, vooral uit de hoek van de wijkraden, kwam van bewoners uit de binnenstad. Voor hen is het, vooral ’s avonds, enorm lastig een parkeerplaats te vinden. Als ze vijftig euro op hun straatvergunning bijbetalen kunnen ze de auto ’s avonds neerzetten in alle garages, behalve in de doorgaans erg drukke Appelaar. In vergunninggebieden zijn veel meer vergunningen uitgegeven dan er plek is voor auto’s. Dat irriteert bewoners mateloos. Daarom wil het college een tweede vergunning ontmoedigen. Die worden 50 euro duurder. Wie een derde vergunning heeft, kan die houden maar nieuwe, voor meer dan twee auto’s, worden niet meer verstrekt. Voor nieuwe vergunningen voor de tweede auto komt een wachtlijst.