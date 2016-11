Automobilst gewond na aanrijding met beeld in Zandvoort

Foto’s: Michel van Bergen Bekijk Fotoserie

ZANDVOORT - Een automobilist is woensdagmiddag rond half 5 met zijn voertuig gecrasht op een rotonde in Zandvoort. Vermoedelijk werd de man onwel toen hij over de Van Lennepweg reed. Hierdoor belandde hij op de rotonde en botste tegen een beeld waarvan een arm afbrak.

Door Internetredactie - 9-11-2016, 18:00 (Update 9-11-2016, 18:03)

De bestuurder van de auto werd opgevangen door ambulancepersoneel. Hij is later naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere zorg. De auto van het slachtoffer is door een bergingsbedrijf van de rotonde gesleept en geborgen.