Ouders uit kinderrijke buurten missen speeltuin in Schoterbos

HAARLEM - De wijken nabij het Schoterbos puilen uit met kinderen. Juist daarom maakt het Bewonerscollectief Vorsterman van Oyenstraat zich door middel van een digitale petitie hard voor meer speelruimte in het Schoterbos.

Door John Oomkes - 10-11-2016, 11:00 (Update 10-11-2016, 11:00)

In september kwam na jaren van voorbereiding het eerste ontwerp voor de herinrichting van het stadspark in Haarlem-Noord naar buiten. Het gaat om een grondige herinrichting in fasen, waarbij er vooral veel energie gestopt wordt in het onder controle brengen van de nu nog slechte waterhuishouding in het Schoterbos.

Voorop...