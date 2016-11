Grote inzet bij ’Boeken in de Bavo’

Het evenement ’Boeken in de Bavo’ brengt zaterdag antiquaren achter zeventig kramen samen in de Grote Kerk. Een evenement dat wordt ’rondgefietst’ dankzij een paar gulle gevers en de tomeloze inzet van enkele duvelstoejagers.

De hele boekenmarkt draait op een bedrag van zo’n zeven mille. Daar is de huur van de kerk in vervat, maar ook die van de marktkramen en bescheiden kosten op promotioneel gebied, zoals driehoeksborden in Haarlem, Amsterdam en Bloemendaal.

Behalve dat je uren in de Oude Baaf kan ronddwalen...