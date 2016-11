Meezingkerstconcert voor de hele familie in Philharmonie

Publiciteitsfoto Gerrie Hondius ondersteunt het verhaal met haar zandtekeningen

HAARLEM - Na het succes in 2015 van de avond aan avond uitverkochte kerstproductie Loes & Marlie laat Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem de kerst dit jaar ook niet zomaar voorbij laten gaan.

Door Leontien van Engelen - 10-11-2016, 20:16 (Update 10-11-2016, 20:16)

Op een aantal plekken in de stad is er op 24 december een kerstsamenzang en daar komt nu een nieuw onderdeel bij. In de Philharmonie wordt op die datum vanaf 16.00 uur tot 17.15 uur een meezingkerstconcert gehouden, waar jong en oud welkom is.

Alle bekende kerstnummers komen voorbij en kunnen meegezongen worden. Om het meezingen te vergemakkelijken staat de tekst op papier. Dieuwertje Blok neemt de presentatie van het programma voor haar rekening en zij leest bovendien een speciaal bewerkt kerstverhaal voor.

De Haarlemse zandtekenares Gerrie Hondius ondersteunt de samenzang met haar ter plaatse getekende kerstverhaal.

De regie van het meezingkerstconcert is in handen van Leoni Jansen, terwijl Jaap Stork de muzikale ondersteuning verzorgt. Mylou Frencken zingt de voorstelling aan elkaar waarbij ze hulp krijgt van een speciaal samengesteld kinderkoor.

Kaarten verkrijgbaar via www.theater-haarlem.nl (7,50 euro).