Kulturele Raad Hillegom stapt op uit frustratie

Archieffoto Open dag in Het Raam in Hillegom.

HILLEGOM - Verdwijnen Volksuniversiteit, cursussen, exposities en theatervoorstellingen in Het Raam in Hillegom? De organisator, het bestuur van de Stichting Kulturele Raad in Hillegom, vreest van wel. De raad stopt ermee. ,,We maken dit seizoen af, maar dan houdt het wat ons betreft op’’, vertelt voorzitter Peter Nieuwendijk. Een culturele verarming voor Hillegom, vindt hij.

Door Margot Klompmakerm.klompmaker@hollandmediacombinatie.nl - 12-11-2016, 10:00 (Update 12-11-2016, 10:36)

Het bestuur stapt op uit frustratie over de houding van de gemeente Hillegom. ,,Die heeft geen flauw benul van waar wij hier mee bezig zijn, maar stelt...