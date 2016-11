’Door de gemeente Haarlem bestolen’

HAARLEM - Een brave onthutste burger, noemt de Haarlemse psychotherapeut Jiska de Bruin zichzelf. Want haar fiets is gestolen uit de nieuwe fietsenstalling op het Kennemerplein in Haarlem. Niet door een fietsendief, maar door de gemeente, stelt zij. ,,De gemeente is nog gevaarlijker dan een fietsendief.’’

Door Henk Geisth.geist@hollandmediacombinatie.nl - 12-11-2016, 10:24 (Update 12-11-2016, 10:24)

Het is al de tweede keer dat haar fiets verdween uit deze stalling. ,,Sinds een aantal maanden reis ik met het openbaar vervoer naar Amsterdam voor mijn werk. Ik ga met de fiets naar het station...