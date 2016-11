Winkeliers Heemstede zien niets in plan bewoners voor Vomargarage

ANP

HEEMSTEDE - De winkeliersvereniging van de Binnenweg in Heemstede ziet weinig in het voorstel van Buurtgenoten Binnenweg Oost (BBO) om de ingang en uitgang van de parkeergarage van de nieuwe Vomar aan hun straat te maken.

Door Annemieke Windt - 11-11-2016, 15:17 (Update 11-11-2016, 16:44)

,,Het neemt misschien de drukte in de Eikenlaan weg, maar op de Binnenweg leidt dat tot problemen. Auto’s staan te wachten voor ze naar binnen kunnen en blokkeren de Binnenweg. Andere auto’s gaan daar omheen rijden en dat is weer onveilig voor fietsers en voetgangers. Dat lijkt BBO te vergeten”, zegt Peter van Limburg, de voorzitter van de winkeliersvereniging.

Hij reageert daarmee op het standpunt van de buurtvereniging die dinsdagavond tijdens een informatieavond pleitte voor de bouw van de in- en uitgang aan de Binnenweg.

,,Het plan dat Hoorne Vastgoed en de Vomar hebben gemaakt om de uitgang aan de Binnenweg en de ingang aan de Eikenlaan te plaatsen is wat ons betreft de beste oplossing.”

Voor de winkeliers is de verplaatsing van de Vomar inmiddels een feit.

,,Het komt niet uit onze koker, maar de Hoorne Vastgoed kan op het terrein bouwen. We zijn neutraal. We hebben ons altijd buiten de discussie gehouden. Als winkeliersvereniging vertegenwoordigen we de winkeliers van de hele Binnenweg. Dat de Vomar weg gaat uit het noordelijk deel is niet gunstig voor dat deel van de straat, maar wel goed voor een ander deel van de straat. We vinden het belangrijk om mee te denken over de best mogelijke inpassing van de nieuwe supermarkt in de straat. We hopen dat het pand van de huidige Vomar niet lang leeg blijft staan.”

Naast een toename van de verkeersoverlast op de Binnenweg ziet Van Limburg nog meer bezwaren tegen een in- en uitgang aan die straat. ,,Je krijgt dan een gapend gat in de huizenrij, waar niets gebeurt. Dat maakt de Binnenweg als winkelstraat er niet aantrekkelijker op. Alleen een uitgang is nog te overzien doen, maar zowel beiden wordt te groot.”

Als winkelier snapt hij wel dat de Vomar wil verhuizen. ,,Ik begrijp de wens van de ondernemer heel goed. Het oppervlak van de huidige winkel is te klein om een groot aanbod te hebben. Er zijn buurtwinkels in het land die meer oppervlak hebben dan die Vomar. Dan kun je je afvragen of de supermarkt daar nog wel een trekker is voor dat deel van de straat.”