Traditionele Piet bij Haarlemse lezers favoriet

HAARLEM - Lezers van deze krant zien bij de Sinterklaasintocht het liefst een traditionele Zwarte Piet.

Door Arthur de Mijttenaere a.de.mijttenaere@hollandmediacombinatie.nl - 12-11-2016, 9:00 (Update 12-11-2016, 10:05)

Dat blijkt uit een enquête van deze krant. Aan de lezers zijn drie vragen gesteld in deze verhitte discussie.

De overgrote meerderheid van de lezers in Haarlem en Haarlemmermeer (ruim 80 procent) geeft er de voorkeur aan dat de organiserende comités dicht bij de Hollandse traditie blijven. Er zijn onder de lezers ook uitgesproken tegenstanders van Zwarte Piet. In Haarlem is dat ruim 10 procent, in Haarlemmermeer...