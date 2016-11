Schalkwijk heeft weer eigen uitvaartcentrum

Foto United Photos/Paul Vreeker ,,Ik vind het belachelijk om mensen die emotioneel zijn uit te knijpen, daar word ik bijna boos van.’’

HAARLEM - Schalkwijk heeft weer een eigen uitvaartcentrum. Aan de Oostenrijklaan, in de bijgebouwen van de Ontmoetingskerk, heeft Ineke Smit twee afscheidskamers en een ontmoetingszaaltje geopend. Volgende week zaterdag houdt ze open dag.

Door Kees van der Lindenk.van.der.linden@hollandmediacombinatie.nl - 11-11-2016, 17:30 (Update 11-11-2016, 17:30)

Smit: ,,Jarenlang had Schalkwijk een eigen uitvaartcentrum aan de Laan van Angers. Op een gegeven moment is dat dichtgegaan, waarom, weet ik niet. Maar ik hoorde mensen er nog vaak over praten. Toen dacht ik: nou, dan open ik toch een paar kamers in Schalkwijk?’’

De sfeer is gemoedelijk, bijna...