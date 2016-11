Hertenleed in Zandvoort

Eigen foto Het door een hond aangevallen en later afgeschoten hert.

ZANDVOORT - Hij kan zijn tranen amper bedwingen. ’Hertenfluisteraar’ Willem van der Sloot heeft een emotionele vrijdagochtend achter de rug. ,,Ik ben doodop. Er is van alles aan de hand in de duinen.’’

Door Frenk Klein Arfmanstadsredactie@haarlemsdagblad.nl - 12-11-2016, 11:00 (Update 12-11-2016, 11:00)

Inspringplek voor herten gebarricadeerd

Hij was die ochtend al vanaf half zeven druk in de weer. Van een van zijn contacten hoorde hij dat er een hert was aangevallen door een hond. ,,Er zijn meerdere mensen die de boel samen met mij in de gaten proberen te houden. Een van die mensen stuurde me een foto van een afgeschoten hertje. Dat hert was door een hond aangevallen en later door de boswachter uit zijn lijden verlost.’’

Op zijn computer toont hij de foto’s van het levenloze hertje. ,,Het hert was overigens gelabeld als slachtoffer van een ’aanrijding’. Dat was onjuist, het was aangevallen door een hond en daarna afgeschoten.’’

Het brengt hem op het volgende probleem dat zich deze ochtend afspeelde.

,,Eerder deze week stuurde iemand me al een foto van een gebarricadeerde inspringplek. Ik ben er destijds meteen naartoe gegaan, maar toen ik arriveerde, was de barricade alweer verwijderd. Maar vanochtend zag ik met mijn eigen ogen - en ik heb het ook gefilmd - dat een vrouw de inspringplek aan het barricaderen was met takken en struiken. Dit om te voorkomen dat haar twee jachthonden de duinen in konden lopen. Maar gevolg is dat de herten ook niet meer terug de duinen in kunnen. Levensgevaarlijk.’’

Jachthonden

Voor Willem is het een duidelijke zaak. Wie zijn honden niet in toom kan houden, dient deze aan de lijn te houden. ,,Er is nog een persoon met twee jachthonden die ook al enkele herten hebben aangevallen. Bij elkaar hebben die honden al zeventien herten gedood.’’

Van der Sloot voelt zich verbonden met de herten en verantwoordelijk voor hun welzijn. Dagelijks is hij urenlang bezig om herten veilig terug de duinen in te begeleiden. Hij herkent inmiddels bijna elk hert en stelt dat hij met enkelen van hen een persoonlijke band heeft opgebouwd.

Zijn fanatisme valt niet overal in het dorp even goed. Een groep mensen helpt Willem en tipt hem wanneer zij menen dat er iets aan de hand is. Maar er is ook een groep die zich stoort aan zijn fanatisme. Het weerhoudt Van der Sloot er niet van om elke ochtend voor dag en dauw weer op pad te gaan.

Zorgen

Hij maakt zich grote zorgen om het afschieten van de herten en de gevolgen daarvan op de veiligheid in en rondom het kustdorp.

,,Er wordt inmiddels al afgeschoten. Maar voor zover ik weet gebeurt dit nog niet in de buurt. De herten hier zijn namelijk nog rustig. Maar als er straks ook dichterbij wordt geschoten, zullen ze zeker in paniek raken. En door die paniek zullen ze veel eerder zomaar ergens de weg oversteken.’’ Van der Sloot heeft de gemeente daarom verzocht meer waarschuwingsborden te plaatsen.

,,Er staan er nu maar een paar. Veel te weinig in ieder geval. Automobilisten moeten de komende tijd, zeker als het afschieten hier ook op gang komt, echt meer op hun hoede zijn. Ik wil niet dat er straks slachtoffers vallen door een aanrijding met een hert. Maar om dat te voorkomen, moeten er veel meer waarschuwingsborden komen.’’