Glamour Pieten in Hillegom

United Photos/Remco van der Kruis De Pieten in Hillegom hebben glamour.

HILLEGOM - Voor de intocht in Hillegom heeft Sinterklaas zijn meest glamoureuze Pieten meegenomen. Pakken met glitters en kralen, mooie stoffen en strikken in het haar van de vrouwelijke Pieten.

Door Annemieke Windt - 12-11-2016, 17:30 (Update 12-11-2016, 17:31)

,,We houden hier wel van een beetje show”, zegt een vrouwelijke Piet terwijl ze net een verse voorraad strooigoed heeft gehaald. ,,We besteden veel tijd aan onze kostuums, maar verder houden we de kleur van Zwarte Piet bij het oude.”

In Hillegom geen groene Pieten, roet Pieten of regenboog Pieten, maar wie oplet ziet wel enige diversiteit. Er is een kale Piet, die nog wel met een zak van Sinterklaas rondloopt. ,,Ga je in de zak?’’, dreigt hij tegen kinderen, waarna op de kade van de Hillegomse houding een wedstrijdje ontstaat rondom het tillen van mensen in de zak. Verderop een mannelijke Piet met lange haren en vrouwelijke Pieten met felle strikken in het haar en naast de schmink ook glitter op het gezicht.

De kinderen die met hun ouders naar de intocht zijn gekomen hebben zelf een kleuriger aanpak gekozen. Er zitten een paar blauwe Pietjes op de schouders van hun vaders, terwijl er ook tientallen roet Pietjes voor het raadhuis staan te dansen op moderne Sinterklaasliedjes op een housebeat. De traditionele versies van ’Zie ginds komt de stoomboot’ heeft plaatsgemaakt voor nieuwe deuntjes.

Zwarte Piet als boeman met roe voor de kinderen behoort inmiddels ook duidelijk tot het verleden. Hij boezemt nog wel ontzag in. Als een kind snel een zakje strooigoed probeert te bemachtigen, merkt hij dat dat niet zomaar gaat. ,,Piet ziet echt alles”, zegt hij duidelijk onder de indruk.

Al kruipt een enkel kind nog weg achter zijn vader of moeder als een Piet te dichtbij komt. ,,Durf je me geen hand te geven”, probeert eentje een meisje over te halen. Ze schudt nee. ,,Wel een high five, een boks, een dubbele boks?” Dat krijgt de Pieterman allemaal voor elkaar, maar een handje, dat niet.