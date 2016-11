’We gaan ervan uit dat Gluren bij de Buren in Haarlem gewoon doorgaat’

HAARLEM - De eerste twee edities van huiskamerfestival Gluren bij de Buren in Haarlem waren een behoorlijk succes. De derde aflevering die in februari gehouden moet worden, leek even op losse schroeven te staan, maar Ruben Heinen van de organisatie meldt desgevraagd ervan uit te gaan dat Gluren bij de Buren gewoon doorgaat.

Door Leontien van Engelen - 15-11-2016, 8:27 (Update 15-11-2016, 8:27)

De organisatie stuurde vrijdag een mail naar de deelnemers van de die zich hebben aangemeld voor de editie van 19 februari waarbij inwoners van de stad hun huiskamer open...