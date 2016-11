Indy wil naar moeder Raja

HAARLEM - Hartverscheurende slachtofferverklaringen zorgen voor onderdrukt gesnik in een rechtszaal waar zowel familie en vrienden van de verdachte als slachtoffer Raja Draaisma aanwezig zijn. Ondanks alle emoties behouden de verschillende partijen de rust en respecteren elkaar.

Door Jacob van der Meulen - 14-11-2016, 17:14 (Update 14-11-2016, 17:35)

Op de eerste van twee zittingsdagen in de Haarlemse rechtbank komen de moeder, de vader en de broer van Raja Draaisma (35) aan het woord. De voorzitter van de rechtbank leest de verklaring voor van Raja’s dochter Indy. Het is ijselijk stil. Het meisje is...