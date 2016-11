Van der Hams goede oude tijd

United Photos/Paul Vreeker Van der Ham probeert het politieke tumult in Bloemendaal te doorgronden. ’Is er meer aan de hand dan mensen die elkaar gewoon niet moeten? Volgens mij luidt het antwoord: ja.’

OVERVEEN - Piet van der Ham schreef de afgelopen jaren aan zijn politieke memoires: ’Politiek in Bloemendaal - Zelden deed ik iets alleen’. Het boek werd vorige week officieel gepresenteerd.

Door Kees van der Lindenk.van.der.linden@hollandmediacombinatie.nl - 15-11-2016, 11:45 (Update 15-11-2016, 11:45)

In het egodocument beschrijft Van der Ham hoe hij probeerde sociaal-democratische idealen te verwezenlijken in een overwegend rechtse gemeente. Zo was hij - meer dan de liberalen - geneigd zich in te zetten voor betaalbare huisvesting voor één- en tweepersoonhuishoudens, de zogenoemde HAT-woningen. Als wethouder was hij de drijvende kracht achter de gemeentelijke aankoop en verbouwing van de kapitale Villa Buytentwist tot een complex bestaande uit twaalf van zulke kleine huurwoningen. Hetzelfde bokste hij voor elkaar met het voormalige klooster van de Vrouwen van Bethanië aan de Hoge Duin en Daalseweg.

Mooie wapenfeiten, dat zeker. Maar je kunt je afvragen of het genoeg is voor een dorpswethouder om zich te zetten aan een politieke autobiografie. Want zo spannend was het nou allemaal ook weer niet. Toch is het ego-document de moeite van het lezen waard. Niet alleen omdat alle heikele politieke kwesties die zich eind vorige eeuw in het dorp afspeelden, de revue passeren, maar vooral omdat het boek licht werpt op een goede oude tijd.

Inderdaad, een goede oude tijd. Toen de gemeente nog - meer dan nu - in rust en harmonie werd bestuurd. De wens van de verschillende raadsfracties om de zaken samen te regelen stond voorop. Daartoe werden ze ook gedwongen door het monistische bestel - in 2002 op de schop gegaan - waarin de wethouders ook raadslid waren, mee konden stemmen over hun eigen voorstellen en in de gemeente woonden.

Geharrewar

Kom daar nu maar eens om. Op het raadhuis is nu sprake van een coalitie en een oppositie. Met de invoering van het duaal bestel zijn de gemeenteraad en het college in dezelfde verhouding komen te staan als de Tweede Kamer en het kabinet in Den Haag. Dat heeft in Bloemendaal - ook in de nodige andere gemeenten trouwens - geleid tot zoveel geharrewar, dat de commissaris van de Koning het nodig achtte een interim-burgemeester naar het dorp te sturen om orde op zaken te stellen.

Van der Ham probeert het aanhoudende tumult te doorgronden. ,,Bij het schrijven heb ik me afgevraagd: Wat is er veranderd tussen toen en nu? Is er meer aan de hand dan mensen die elkaar gewoon niet moeten? Volgens mij luidt het antwoord: ja.’’

,,Vroeger had je in Bloemendaal vier partijen, de drie grootste hadden een wethouder in het college. Met elkaar pakten ze de zaken aan, hadden ze de wens iets gezamenlijk voor elkaar te krijgen. Neem nou die HAT-woningen, typisch een progressief plan, waar de VVD vooral de financiële consequenties van vreesde. Uiteindelijk onderschreef de VVD toch het beleid om op verschillende plekken zulke woningen te bouwen.’’

,,De zaken moesten in goed politiek overleg worden aangepakt. Dat kon, omdat de wethouders ook raadsleden waren en over alle zaken overleg voerden met hun fracties. Natuurlijk, de grote partijen hadden meer zeggenschap dan de kleine. Maar de eenheid werd bewaard, ook door de burgemeester die daar zowel in het college als in de raad op toezag.’’

Oude systeem

Moet het monistische bestel opnieuw worden ingevoerd? Van der Ham: ,,Ik ben geneigd te zeggen: ja. Het oude systeem was beter dan het nieuwe, omdat er eensgezindheid moest zijn om de gemeente te kunnen besturen. Dat is bij de invoering van het duale bestel onvoldoende gerealiseerd.’’

De gevoelsmatige kant van het besturen is veranderd, constateert Van der Ham. ,,Je wordt als gemeente toch het beste bestuurd door de mensen die ook uit die gemeente voortkomen. Maar wethouders die niet uit de raad voortkomen en evenmin in de gemeente wonen, maken geen deel van uit van de gemeenschap. Ze worden ook niet, zoals vroeger, gekozen. Vroeger werden wethouders aangewezen door de raad, die op zijn beurt weer was gekozen door de bevolking.’’

Terug in de geschiedenis. Waarom is dat duale bestel ooit ingevoerd? Een van de argumenten was dat het de afstand tussen burger en politiek moest verkleinen. De politieke discussie moest interessanter worden. Het duale bestel moest een einde maken aan het zoeken naar consensus in de wandelgangen en het sluiten van compromissen achter gesloten deuren. Maar het eindeloze gekissebis in de raad van de laatste jaren lijkt het vertrouwen in de politiek helemaal niet te bevorderen, integendeel. Het publiek haalt de schouders op over de ruziemakers. Van der Ham beaamt het: ,,Nou viel het vroeger met die achterkamertjespolitiek reuze mee hoor. Maar inderdaad, geen van beide systemen is in dat opzicht geweldig. Een tussenvorm zou het beste zijn.’’

Vuist op tafel

Wie Van der Ham een beetje kent, weet dat hij niet gauw met de vuist op tafel slaat. Hij is meer een man van wikken en wegen. Is dat niet een belangrijkere verklaring voor het feit dat hij zich tussen al die VVD’ers jarenlang staande wist te houden als sociaal-democratische wethouder? Van der Ham lacht. ,,Relativeren kan ik inderdaad goed. Maar als je de discussies tussen mij en VVD’er Allard Voûte had meegemaakt, nou, die logen er niet om hoor.’’

Toch gingen Voûte en Van der Ham buiten de raadszaal vriendschappelijk met elkaar om, benadrukt Van der Ham. ,,In de politiek kun je alleen functioneren als je in de gaten houdt dat je met andere mensen te maken hebt. Ook al zijn het je politieke opponenten, je moet een verstandhouding met hen opbouwen, los van de politieke geschillen. Als je dat niet kunt, ben je ongeschikt voor de politiek.’’