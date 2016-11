Alleen directeur verliest haar baan bij einde Kontext

HAARLEM - Welzijnsorganisaties Dock en Kontext gaan fuseren. Op 1 januari gaan beide organisaties samen verder onder de naam Dock. Alle medewerkers behouden hun baan, uitgezonderd directeur Marianne Huisman van Kontext.

Door Arthur de Mijttenaere - 16-11-2016, 9:00 (Update 16-11-2016, 9:00)

Het Haarlemse college van b en w heeft zich gisteren gebogen over de details van de fusie tussen de twee grote welzijnsorganisaties. De fusie komt doordat Kontext, met 55 werknemers, te klein is om zelfstandig voort te bestaan. Dock is met 30 voltijdmedewerkers weliswaar kleiner, maar heeft meer kennis in huis...