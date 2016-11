85-jarige Haarlemse slachtoffer van babbeltruc

Een 85-jarige dame is dinsdag tussen 15.00 en 15.15 uur het slachtoffer geworden van een babbeltruc. Dit gebeurde in haar woning in Haarlem-Noord.

Bij de vrouw werd aangebeld en er stond iemand van een 'zorginstelling' voor de deur. Deze wist het slachtoffer af te leiden. Vermoedelijk is een handlanger op dat moment binnengekomen en heeft een aantal waardevolle spullen uit de woning weggenomen.

Van de man die heeft aangebeld is het volgende signalement:

- Blank, zongebruind

- Rond de 30 - 35 jaar

- Kastanjekleurig haar; tot over de schouders

- Zwarte kleding

- Sprak zonder accent

Mensen die rond dit tijdstip iets gezien hebben in de omgeving van de P.C. Boutenstraat in Haarlem-Noord of andere informatie hebben worden verzocht te bellen met 0900-8844.