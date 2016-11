Bouw start aan Leembruggenstraat

foto Stek Met confettikanonnen vierden geneente, corporatie, bouwer en de toekomstige bewoners de start van de bouw.

HILLEGOM - Met regen en confetti is de nieuwbouw aan de Leembruggenstraat in Hillegom begonnen. Op de plek van de veertig kleine gezinswoningen komen in totaal 31 woningen.

Door Sjaak Smakmans.smakman@hollandmediacombinatie.nl - 17-11-2016, 12:17 (Update 17-11-2016, 12:56)

Het grootste deel van de nieuwbouw valt in de sociale huur met zeven eengezinswoningen en zestien seniorenappartementen. Daarnaast bouw Van Rhijn Bouw uit Katwijk nog acht koopwoningen met prijzen vanaf ruim 230 mille.

Het plan heeft de nodige voeten in aarde gehad. In de zomer van 2012 vroeg woningcorporatie Stek de bewoners om mee te...