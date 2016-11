Participatieverklaringen in Heemstede

Artikel 1 van de Grondwet ook aanbrengen bij Publieksdienst

’Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan’. Zo luidt de tekst van artikel 1 van de Grondwet. Deze tekst moet niet alleen in de raadzaal van het Haarlemse stadhuis worden aangebracht, maar ook goed zichtbaar in de hal van de Publieksdienst aan de Raaks.